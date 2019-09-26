رغم أحداث مصر.. جونسون يشيد بالسيسي بعد ترامب

نقلت صحيفة بريطانية عن المتحدث الرسمي باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أثنى على مصر وإنجازاتها الاقتصادية خلال اجتماع ثنائي بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك.

وصرّح المتحدث باسم الرئيس السيسي بسام راضي لصحيفة الغارديان، أن المملكة المتحدة أشادت بالأداء الاقتصادي لمصر والذي يشهد تحسناً واضحاً بوصف جونسون.

وأضاف راضي أن الجانبين قد ناقشنا سبل مكافحة الإرهاب والحد من التطرف وتعزيز تبادل العلاقات والمعلومات بين البلدين بما يساعد على منع تمويل الأنشطة الإرهابية. فيما لم يتم التطرق للحراك الذي يحدث حالياً في مصر.

هذه التصريحات تأتي عقب موجة الاعتقالات التي تشهدها مصر بعد الاحتجاجات الأخيرة المطالبة برحيل السيسي، حيث أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 1100 شخص حتى الآن منهم أكاديميون بارزون فيما يتوقع أن يرتفع عدد الموقوفين.

وتقول الصحيفة إن ما يجري في مصر من ناحية قمع حرية التعبير، كحظر موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) لم يبدُ على جدول أعمال لقاء جونسون بالسيسي.

وتضيف أن ذلك يأتي بالتزامن مع مؤتمر حرية الإعلام الذي تستضيفه لندن هذا العام. وفي ظل حملة القمع التي يمارسها السيسي منذ توليه الحكم على المنظمات الإعلامية حسب مسؤولين ومنها لائحة بـ 513 مواقعاً إلكترونياً محظوراً.

وتم رصد تعطل تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت لإحباط الاحتجاجات. في حين أرسلت الحكومة المصرية تحذيرات استشارية للصحفيين الأجانب حول كيفية تغطية الاحتجاجات. حيث أغفل اللقاء بين الرئيسين الحديث عن هذا الجانب أيضاً، بحسب الصحيفة.

وهذا في الوقت الذي يناقش فيه مؤتمر حرية الإعلام في بريطانيا إنشاء لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لدراسة القوانين العالمية اللازمة للدفاع عن حرية الصحافة على الصعيد العالمي.

التقى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون". وصرح السفير/ بسام... Publiée par ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ sur Mardi 24 septembre 2019

ترامب سبق جونسون بالدعم

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم دعماً قوياً لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلاً إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد. وأضاف: ”الجميع لديه مظاهرات... لا لست قلقا بشأنها. مصر لديها زعيم عظيم“.

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