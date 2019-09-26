زلزال بقوة 5,7 درجات يهزّ اسطنبول

هز الخميس زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا، ما دفع سكاناً إلى إخلاء مبان، وفق ما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

ويقع مركز الزلزال، الذي سجل قرابة الساعة 14:00 (11:00 ت غ)، في بلدة سيليفري في ضواحي إسطنبول.

وأكدت السلطات أن الزلزال لم يتسبب بأضرار، لكن العديد من المكاتب والمدارس أخليت على الفور.

وتقع إسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من "الزلزال الكبير" الذي قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

ولا يزال زلزال وقع في إزميت، على بعد 100 كلم شرق إسطنبول، في 17 آب/أغسطس 1999، حاضراً في ذاكرة الأتراك، إذ أدت الكارثة إلى مقتل 17400 شخص، بينهم ألف قتيل في العاصمة الاقتصادية لتركيا.

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