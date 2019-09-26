لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة العربية السعودية

أردوغان: لا أعتقد أنه من الجيد اتهام إيران بالضلوع في هجمات السعودية

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع AFP
أردوغان: لا أعتقد أنه من الجيد اتهام إيران بالضلوع في هجمات السعودية
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

دعا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى توخي الحذر بشأن اتهام إيران بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية في السعودية، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية.

وقال في المقابلة التي بثت الأربعاء "لا أعتقد أن من الجيد اتهام إيران".

وكانت الهجمات على منشآت عملاق النفط السعودي آرامكو في 14 أيلول/سبتمبر أدت إلى خفض الانتاج السعودي من النفط إلى النصف وتسببت بتوتر في أسواق المحروقات والمنطقة.

ورغم تبني المتمردين الحوثيين في اليمن الهجمات، فإن الرياض وواشنطن ثم فرنسا و ألمانيا والمملكة المتحدة حملت طهران مسؤوليتها.

وقال أردوغان: "علينا الإقرار بواقع أن مختلف الأطراف في اليمن تشن هجمات بهذا الحجم " مضيفا " إذا وضعنا كامل المسؤولية على إيران، فلن يكون ذلك جيدا، لأن الأدلة المتوافرة لا تشير بالضرورة إلى ذلك".

وانتقد رئيس تركيا من جهة أخرى العقوبات الأميركية على إيران معتبرا أنها "لم تحل أبدا أي مشكلة".

ونفى أردوغان أن تكون بلاده قد ساعدت إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية في الماضي منددا بما قال إنها "دعاية" تستهدف حكومته.

للمزيد على يورونيوز:

ترامب: إطلاق إجراءات عزلي نكتة .. ولا أريد سابقة بنشر تفاصيل مكالمات مع زعماء أجانب

كيف تكون شكل المكالمات السرية للرؤساء الأمريكيين مع زعماء الدول الآخرين؟

بكين تندد بالعقوبات الأميركية على شركات صينية

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب