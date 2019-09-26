أردوغان: لا أعتقد أنه من الجيد اتهام إيران بالضلوع في هجمات السعودية

دعا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى توخي الحذر بشأن اتهام إيران بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية في السعودية، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية.

وقال في المقابلة التي بثت الأربعاء "لا أعتقد أن من الجيد اتهام إيران".

وكانت الهجمات على منشآت عملاق النفط السعودي آرامكو في 14 أيلول/سبتمبر أدت إلى خفض الانتاج السعودي من النفط إلى النصف وتسببت بتوتر في أسواق المحروقات والمنطقة.

ورغم تبني المتمردين الحوثيين في اليمن الهجمات، فإن الرياض وواشنطن ثم فرنسا و ألمانيا والمملكة المتحدة حملت طهران مسؤوليتها.

وقال أردوغان: "علينا الإقرار بواقع أن مختلف الأطراف في اليمن تشن هجمات بهذا الحجم " مضيفا " إذا وضعنا كامل المسؤولية على إيران، فلن يكون ذلك جيدا، لأن الأدلة المتوافرة لا تشير بالضرورة إلى ذلك".

وانتقد رئيس تركيا من جهة أخرى العقوبات الأميركية على إيران معتبرا أنها "لم تحل أبدا أي مشكلة".

ونفى أردوغان أن تكون بلاده قد ساعدت إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية في الماضي منددا بما قال إنها "دعاية" تستهدف حكومته.

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