ردود الفعل على وفاة شيراك.. العالم يشيد برجل الدولة القوي المدافع عن الإنسانية

مباشرة بعد الإعلان عن خبر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الخميس عن عمر ناهز الـ 86 عاما توالت ردود الأفعال الفرنسية والأوروبية والعالمية.

فمحليا فضل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء تنقله الخميس إلى مدينة روداز حيث كان من المتوقع أن يفتتح النقاش الوطني حول إصلاح منظمومة التقاعد واعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيتوجه مساء الخميس بخطابا للأمة بعد وفاة شيراك.

وقال ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية في بيان "أصبح جاك شيراك الآن جزءًا من تاريخ فرنسا. فرنسا في صورته، مفعمة بالحيوية ومعقدة وأحيانًا متناقضة ودائمًا متحمسة لشغف جمهوري، شخصيا، لا أستطيع أن أنسى الرسالة النهائية التي أرسلها لنا عندما غادر منصبه، حيث حث الشعب الفرنسي على عدم التعامل مع التطرف والعنصرية ومعاداة السامية أو رفض الآخر (...) خسرت فرنسا من خلالها بطلاً لألكسندر دوماس، كان مراوغا ومكافحا وأعمق بكثير مما أراد الظهور عليه".

Jacques Chirac fait désormais partie de l’Histoire de France. Le peuple français perd un inlassable républicain, visionnaire, attentif aux grands débats de son temps.

Je ne peux oublier son ultime message adressé aux Français : ne jamais composer avec l'extrémisme ou le racisme. pic.twitter.com/eXANhISdW8 — Richard Ferrand (@RichardFerrand) September 26, 2019

- الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، خليفته المباشرة في الإليزيه "ذكراه ستبقي في التارسيخ. فقدت جزءًا من حياتي اليوم".

Sa Mémoire restera dans l’Histoire de France comme dans le cœur de tous nos compatriotes. C’est une part de ma vie qui disparaît aujourd’hui. pic.twitter.com/Ha71AWupfO — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) September 26, 2019

- فرانسوا هولاند "توفي جاك شيراك، اوجه لعقيلته برناديت شيراك وإبنته كلود وعائلته كل الإحترام والتعاطف كان مقاتلا وتمكن من إقامة علاقة شخصية مع الفرنسيين. الفرنسيون اليوم مهما كانت توجهاتهم السياسية فقدوا رجل دولة صديقا".

Jacques Chirac vient de s’éteindre. J’adresse à Bernadette Chirac, à sa fille Claude et à ses proches le témoignage de mon respect et de mon affection. Les Français, quelles que soient leurs convictions, perdent aujourd’hui un homme d’Etat, mais aussi un ami. pic.twitter.com/HtNyzEpcVy — François Hollande (@fhollande) September 26, 2019

ولوحظت دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، وكذلك في مجلس الشيوخ بعد تم الإعلان عن الوفاة خلال الجلسة.

- لوران واكويز، الزعيم السابق لحزب الجمهوريين "لم تتوقف للحظة عن العيش في قلبي وعقلي. لم أتوقف لدقيقة عن خدمة فرنسا الجميلة، فرنسا التي أحبها بقدر ما أحبك ، شكراً لك جاك شيراك".

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« Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon coeur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime. » Jacques Chirac, mai 2007.



Merci. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) September 26, 2019

- هوغ رينسون، نائب رئيس الجمعية الوطنية ونائب عن حركة إلى الأمام "ألمي كبير وحزني عميق. فرنسا مدينة لك كثيرًا. أنا مدين لك بكل شيء. شكراً لك سيدي الرئيس".

- فاليري بيكريس، زعيمة حركة الأحرار ورئيسة ضاحية إل دو فرانس: "شكرًا لك".

- فرانسوا دي روجي، وزير البيئة السابق: "لقد ميز جاك شيراك كثيرا الحياة السياسية الفرنسية بحياته المهنية الطويلة من كوريز إلى باريس ومن وزير إلى رئيس الجمهورية. عرف كيف يدافع عن قيم الجمهورية وترسيخ فرنسا في أوروبا ونجح في الإصلاح الكبير للجيش".

- باربرا بومبيلي، نائب عن حركة إلى الأمام "منزلنا يحترق وننظر إلى مكان آخر، هذا ما سأتذكره لجاك شيراك."

- مارين لوبان، زعيمة رئيس التجمع الوطني أشادت بالرئيس وقالت "كنت قادرا على معارضة جنون الحرب في العراق". في حين أن والدها جان ماري، الذي هزمه شيراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العام 2002 اعتبر أنه "في الموت، حتى العدو لديه الحق في الإحترام".

- المغنية والممثلة لين رينو أن "الأمر يبدو كما لو أنني فقدت أخي".

- آن هيدالجو، عمدة العاصمة بارسي التي ترأسها جاك شيراك: "باريس في حداد، أنا حزينة جدا لوفاة جاك شيراك، رجل دولة لا مثيل له ورمز كبير للإنسانية. لقد ميز تاريخ بلادنا".

وعالميا أثنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على "لقد كان شريكا وصديقا كبيرا". في حين قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "اليوم، تفقد أوروبا أحد شخصياتها الرائدة، وفرنسا رجل دولة عظيم وأنا، صديقا مخلصا".

Aujourd'hui, l'Europe perd une de ses figures de proue, la France un grand homme d'État et moi un ami fidèle. Jacques #Chirac était un homme de fortes convictions, celles des valeurs humanistes de fraternité, de respect de la tolérance.https://t.co/HcdpxsRHa9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 26, 2019

كما أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بجاك شيراك ووصفة بـ "رجل الدولة والأوروبي العظيم" وكتب الوزير الاشتراكي الديموقراطي في تغريدة "خسرنا اليوم رجل دولة وأوروبيا عظيما"، مثنياً خصوصاً على "رفضه الحرب على العراق"، والتزامه تحميل "نظام فيشي والعملاء الفرنسيين" مسؤولية "في جرائم النازيين".

Mit unseren französischen FreundInnen trauern wir um Jacques Chirac. Wir verlieren einen großen Staatsmann und Europäer. Sein Nein zum Irakkrieg und seine konsequente Aufarbeitung der Naziverbrechen auch durch frz. Kollaborateure und die Vichy-Regierung ehren sein Andenken. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 26, 2019

من جهته نعى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الخميس الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي كانت تجمعه علاقة صداقة متينة بوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال الحريري في بيان "غاب عن العالم اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا"، مضيفاً أن شيراك "يرحل بعدما كتب تاريخاً حافلاً بالانجازات تشهد عليها قضايانا العربية واللبنانية (...) وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف".

فإنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلتي التي عرفته داعماً ونصيراً وأباً ولبلدي الذي لن ينسى اياديه البيضاء في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه — Saad Hariri (@saadhariri) September 26, 2019

وتابع الحريري "إذا كان اللبنانيون والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثراً عميقاً في وجدانهم على مدى سنوات طويلة، فانني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلتي".