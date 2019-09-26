بومبيو: الدبلوماسية الأميركية في الملف الأوكراني "لم تخطئ"

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس للصحافيين أنّ كلّ ما قامت به الدبلوماسية الأميركية في ما خص الملف الأوكراني "في محلّه تماماً"، وذلك بعد نشر محضر محادثة هاتفية مثيرة للجدل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقال بومبيو إنّه لم يقرأ بعد تقرير المخبر الذي نشر في وقت سابق اليوم، وأضاف "على حدّ علمي وعلى ضوء كلّ ما رأيته حتى الآن، فإنّ كلّ ما جرى بناء على قرارات من مسؤولين في وزارة الخارجية كان في محلّه تماماً".

ويشير التقرير الذي نشر اليوم إلى أن ترامب طلب مساعدة كييف بهدف تحقيق مكاسب انتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضاً إلى أن البيت الأبيض حاول التكتم على التقرير ومنعه من النشر.

غير أن بومبيو لم يعلق على هذه النقطة تحديداً، خصوصاً وأن أسماء موظفين من وزارة الخارجية وردت في التقرير، وفضل التحدث عن العلاقات بين واشنطن وكييف.

وأشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى أنّ كل هذه الأنشطة "تتّفق والهدف الذي حدّدناه" والمتمثّل بتعزيز العلاقات مع الرئيس الأوكراني الجديد ومساعدته على "وضع حدّ للفساد في أوكرانيا.

وتابع الوزير الأميركي "نأمل أن نتمكّن من مساعدتها في القيام بذلك. سيكون أمراً جيداً لأوكرانيا، وهو أمر جيد بالنسبة لأوروبا، كما أنّه سيصدّ روسيا إلى حد كبير".

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