واشنطن تؤكد استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في مايو الفائت

أكدت الولايات المتحدة اليوم، الخميس، أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد، استخدمت أسلحة كيميائية في أيار/مايو الفائت، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وتوعد بومبيو المسؤولين عن الهجوم بالرد. وقال بومبيو للصحافيين: "الولايات المتحدة استنتجت أن نظام الأسد استخدم الكلور كسلاح كيميائي" مضيفاً أن الهجوم "لن يمر من دون رد".

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لتلك الهجمات بأن تمر من دون رد ولن تتسامح أيضاً مع من يتسترون على تلك الفظائع.

تبادل سجناء مع إيران

في سياق منفصل رفض وزير الخارجية الأميركية التعليق على احتمال قيام واشنطن بعملية تبادل سجناء مع طهران، وذلك بعد صدور تقارير تحدثت قيام السلطات الأميركية بترحيل امرأة إيرانية.

وأجاب بومبيو أحد الصحافيين الذي استفسر عن الأمر وقال له: "لا أتحدث أبداً عن المواضيع الحساسة مثل تلك التي ذكرتها هنا".

محادثات متعثرة مع كوريا الجنوبية

أما عن الاجتماعات الأمريكية مع كوريا الشمالية في سبتمبر فقال بومبيو إن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على ترتيب موعد لهذه الاجتماعات، لكن واشنطن لا تزال تبدي استعدادها للقاء وتعتقد أنه من المهم جداً العمل عليها.

ويذكر أن المفاوضات الرامية إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية قد توقفت منذ القمة الثانية التي فشلت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير الماضي.