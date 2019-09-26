القضاء الفرنسي يدين مطلقة النسخة المحلية من هاشتاغ "أنا أيضاً" بتهمة التشهير

بعد سنتين من المحاكمة، دانت الأربعاء محكمة في باريس الصحفية الفرنسية ساندرا مولر صاحبة النسخة الفرنسية من وسم أنا أيضاً Metoo# بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو بتهمة التشهير الكاذب بإلإعلامي إيرك بوريون على وسائل التواصل الإجتماعي واتهمامه بالتحرش.

الصحفية ساندرا مولر التي أصدرت وسم #balancetonporc، افضحي خنزيرك، النسخة الفرنسية لوسم أنا أيضاً Metoo# المناهض للإساءة الجنسية اتهمت عبر تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إريك بريون، المدير التنفيذي السابق لقناة إكيديا التلفزيونية المختصة في سباقات الخيل بالتحرش من خلال توجيه تحرشا جنسيا صريحا لها.

وقالت مولر بشأن الحكم القضائي على تويتر "لقد كنت أنتظرعدم الفوز، لكن فرض غرامة أضرار بقيمة 15 ألف يورو، عقوبة ثقيلة للغاية بالنسبة لي". وأضافت "#balancetonporc، افضحي خنزيرك تتأسف ساندرا مولر على "حكم الكمامة" لكنها ستستأنف الحكم".

#BalanceTonPorc : Sandra Muller regrette un “verdict bâillon” mais fera appel. https://t.co/9ZxIrypjrH — Sandra Muller (@LettreAudio) September 26, 2019

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في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كتبت ساندرا مولر على صفحتها في تويتر الرسالة التالية: "#balancetonporc، افضحي خنزيرك أنت أيضا تكلم وأعلن عن إسم وتفاصيل التحرش الجنسي اذلي واجهته في حياتك المهنية. أنا انتظر"

وبعد حوالي أربع ساعات نشرت مولر تغريدة جديدة ضمت تفاصيل ما زعمت بأنه تحرشا جنسيا كانت ضحية له من طرف الإعلامي إيرك بوريون.

وأشاد بريون بقرار المحكمة وقال في تغريدة: "أشعر بالارتياح الشديد للقرار الحاد الذي اتخذه لتوه الغرفة السابعة عشرة لمحكمة باريس. بعد عامين من العنف أعتبر الحكم انتصارا للعدالة الحقيقية على محكمة الجدل في الشبكات الاجتماعية".