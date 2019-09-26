لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الأرجنتين

نفوق نسور مفترسة في الأرجنتين.. تعرّف على السبب

 محادثة
بقلم:  Hassan Refaei 
نفوق نسور مفترسة في الأرجنتين.. تعرّف على السبب
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عُثر على ستة من نسور كوندور الأنديز النافقة في سهول مدينة سانتا كروز بالأرجنتين، بسبب تناولها طعاماً ملوثاً بالميد الحشري الزراعي "كاربوفيوران" المحظور استخدامه في البلاد التي شهدت العام الماضي نفوق 100 من نسور كوندور الأنديز وللسبب ذاته.

وطائر كوندور الأنديز هو نسر من أضخم الطيور المفترسة وأكثرها ندرة، ويعيش في جبال الأنديز على الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، حيث كان السكّان القدماء في تلك المنطقة يسمّونه "ابن الشمس".

وأوضحت مؤسسة حماية البيئة أنها تلقّت بلاغاً يوم أمس الأربعاء يفيد بنفوق عدد من الحيوانات في بلدة بيريتو مورينو، وعلى الفور توجّه فريق مختص إلى المكان حيث وجد عدداً من نسور كوندور الأنديز وقد نفقت، كما وُجد خروف وثعلب نافقين، وذلك بسبب تناولهم طعاماً ملوثاً بالمبيد الحشري المذكور.

وجددت السلطات المحلية تحذيرها للمزارعين استخدام مبيد "كاربوفيوران" الذي يلوّث التربة والماء ويعرّض الكائنات الحية بما فيها الإنسان لخطر الموت، مشيرة إلى أن المزارعين يستخدمون المبيد المذكور للقضاء على الحيوانات اللاحمة مثل الثعالب والذئاب والكلاب البرية.

للمزيد في "يورونيوز":

المصادر الإضافية • رويترز