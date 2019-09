فيديو: أم روسية في رحلة بحث عن شفاء لمرض جلدي نادر أصاب رضيعتها

View this post on Instagram

8 Dias para a viagem 😱 Mamãe começou a ficar ansiosa, com medo, preocupada... Mas feliz com a certeza de que estão fazendo o melhor por mim ♥️ Papai está mais angustiado ainda, pois ele ficará aqui trabalhando para ajudar nas despesas 🙁😢 Hoje saímos para resolver varias pendências e a saudade já está apertando.... Mas Deus tem o melhor guardadinho pra mim e temos que confiar nos planos Dele ♥️🙏🏽🥰 #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #bringingawareness #filha #lovetheskinyourein #amor #somostodosluna #awareness