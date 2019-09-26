لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

روسيا

فيديو: أم روسية في رحلة بحث عن شفاء لمرض جلدي نادر أصاب رضيعتها

 محادثة
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع رويترز
فيديو: أم روسية في رحلة بحث عن شفاء لمرض جلدي نادر أصاب رضيعتها
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عادت أم رفقة ابنتها الرضيعة إلى موطنهما في روسيا، بعد رحلة علاجية قادتها للولايات المتحدة أملا في إيجاد علاج لمرض جلدي نادر أصاب ابنتها.

وتظهر لقطات فيديو الحالة النادرة للطفلة حيث تظهر على وجها طبقة جلدية سوداء.

وتقول كارول فينر، والدة الرضيعة واسمها لونا "نصادف بعض الآراء السيئة من قبل أشخاص، وبعضهم يطلقون عليها اسم الوحش، ويسألونني ما إذا كانت معدية" وأضافت الأم "بدأت حينها أتخيل كيف سيكون حالها في المدرسة مع الأطفال".

وأضافت كارول أنها جابت عددا من الولايات في أمريكا لإيجاد علاج لابنتها وقالت "ذهبنا إلى شيكاغو وبوسطن ونيويورك وفلوريدا ولم تعجبني النتائج".

وقالت كارول إن أحسن علاج قد يكون فعالا وجدته في نيويورك ولكن بثمن باهظ بلغ "400 ألف دولار أمريكي وحتى مصالح التأمين لم تستطع التكفل بتغطية المصاريف".

عادت كارول بعد أن فقدت الأمل في علاج ابنتها إلى فلوريدا، وهنا تقول "جائني اتصال من قبل الطبيب بوبوف في كراسنودار". وهي منطقة تقع في غرب روسيا.

المكالمة التي تلقتها الأم جعلتها تقل الطائرة لتعود أدراجها بذلك من الولايات المتحدة إلى روسيا ويحذوها أمل إنهاء معاناة ابنتها مع هذا المرض الجلدي النادر.

تقول كارول إن الطبيب اقترح عليها علاج ابنتها لكن فوجئت بالاتصال العديد من محيطها لكي لا تفعل ذلك، "كانت تصلني اتصالات عديدة كل يوم، مثل لا تذهبي إلى هناك...أو لم أسمع عن هذا الطبيب من قبل...ليس جيدا بما فيه الكفاية".

إلا أن وضعت كل هذا جانبا "وقررت أن أجرب".

وتقول والدة لونا أن الطبيب أخبرها أن حالة ابنته يمكن علاجها على مدى جلسات "الطبيب يفكر من ست إلى ثماني جلسات، لكننا لسنا متأكدين بعد"

وأضافت "يعتمد هذا على مدى تعافي بشرتها من كل جلسة، ويمكن تحديد ذلك بعد الجلسة الأولى".

رحلة تحدي نحو الشفاء يتابعها 120 ألف متضامن

وكانت والدة الطفلة قد فتحت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "لونا لوف هوب" ويتابعه أزيد من 120 ألف مشترك.

وغالبا ما تشارك فيه صورها مع ابنتها الرضيعة، في خطوة لقيت الاهتمام من قبل مستخدمي هذا الفضاء الذين يعبرون عن دعمهم وتعاطفهم مع لونا ويشاركونها رحلتها الطويلة نحو التعافي والشفاء.

وكتبت والدة لونا في صندوق التعريف على حسابها على الإنستغرام

"ولدت بمرض يصيب 1 في المائة فقط من سكان العالم، نحتاج إلى الدعم المالي لإجراء الجراحات، أو أي دعم آخر يمكن أن يساعد"

View this post on Instagram

8 Dias para a viagem 😱 Mamãe começou a ficar ansiosa, com medo, preocupada... Mas feliz com a certeza de que estão fazendo o melhor por mim ♥️ Papai está mais angustiado ainda, pois ele ficará aqui trabalhando para ajudar nas despesas 🙁😢 Hoje saímos para resolver varias pendências e a saudade já está apertando.... Mas Deus tem o melhor guardadinho pra mim e temos que confiar nos planos Dele ♥️🙏🏽🥰 #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #bringingawareness #filha #lovetheskinyourein #amor #somostodosluna #awareness

A post shared by 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) on

View this post on Instagram

Embarcando agora pra Rússia passou um filme na cabeça da mamãe... desde o meu nascimento, médicos e o amor que achava que fosse impossível aumentar, mas que a cada minuto seu coração consegue transbordar de um amor inexplicável e mais lindo ♥️ hoje deixamos o papai com o coração esmagado, mas com certeza que estamos indo atrás do que for melhor pra mim!!! Vai passar rapidinho se Deus quiser 🥰🙏🏽 Papai, você pediu pra eu não te esquecer, mas não se preocupe porque isso é impossível!!! Te amo mais que papinha de manga ♥️♥️♥️ Obrigada dindo Maick por ter vindo dar uma força pro papai e me dar um beijinho!!! #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #moscow #bringingawareness #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness

A post shared by 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) on

للمزيد على يورونيوز: