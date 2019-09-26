البنتاغون الأمريكي يعلن عزمه نشر 200 جندي وصواريخ باتريوت ورادارات في السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس نشر 200 جندي مع صواريخ باتريوت في المملكة العربية السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة في أعقاب هجمات الشهر الماضي على المنشآت النفطية والتي ألقي باللوم فيها على إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنّ "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية".وهو القرار الأمريكي يعني إمكانية استخدام القوة العسكرية بشكل أسرع في حال وقوع أزمة بين السعودية وإيران قبل ساعات فقط من صدور نتائج التحقيق في الهجمات على منشأت شركة أرامكو النفطية كما أعلن عنه وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

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