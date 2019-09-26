شاهد: حريق هائل في مصنع مواد كيماوية بمدينة روان الفرنسية

تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا صباح الخميس حريقا كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الحريق، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات.

بدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لإذاعة "أر تي إل" أنه "لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطراً مرتبطاً بالدخان" الناتج عن الحريق المتواصل.

وبدأ الحريق ليلاً في مصنع "لوبريزول" الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم بدون أن تسجل إصابات.

وصنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه سيكون خاضعاً تحت رقابة خاص.

وأبلغت فرق الإغاثة نحو الساعة 00,40 ت غ بالحادث، وفق إدارة منطقة النورماندي، التي دعت سكان 12 بلدةً بينها مدينة روان إلى البقاء في بيوتهم.

وقال وزير الداخلية "لا داعي للهلع لكن يجب أن نلتزم الحذر الشديد".

وأنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان.

وأوضح الوزير الفرنسي "من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فوراً...تفادياً لأي هلع".

وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة.

وأكد كاستانير أنه "لا يوجد أي عنصر يدفعني للاعتقاد والقول إنه يجب إغلاق المنطقة"، مضيفاً "نقوم بكل التحليلات الضرورية في هذه الأثناء. لا داعي للقلق".

وأعلن أن تحقيقاً سيجرى لكشف مصدر الحريق، الذي يتم "في الأثناء العمل على السيطرة عليه من قبل 150 عنصر إطفاء".

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