شاهد: لحظة وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت مركبة "سويوز" الفضائية الروسية يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول إلى محطة الفضاء الدولية بعد انطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي هزاع علي المنصوري، الطيار السابق في صفوف القوات المسلحة الإماراتية ووصل بصحبة المنصوري الأميركية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، في مهمة من المقرر أن تستمر لعدة أيام.

ونشرت ناسا شريط مصور للحظات الأولى لوصول الفريق إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيقضي المنصوري البالغ من العمر 35 عامًا ثمانية أيام على متن المحطة، ليكون العربي الأول الذي يصل إلى محطة الفضاء الدولية وثالث رائد فضاء عربي يذهب للفضاء.

وقالت السلطات الإماراتية إن المنصوري يعتزم إجراء سلسلة من التجارب، والقيام بعدة جلسات حية من الفضاء وتحضير الطعام الإماراتي وارتداء الملابس الوطنية التقليدية.

وسيؤدي وصول الطاقم الجديد إلى زيادة عدد موظفي محطة الفضاء الدولية ليصل إلى تسعة أشخاص للمرة الأولى منذ أربعة سنوات، إلى أن يعود المنصوري ورائدا الفضاء من الرحلة إلى الأرض بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول.

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