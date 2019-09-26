أعلنت مصر يوم الأربعاء استعادة "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ". ويعد هذا التابوت من القطع الأثرية الضخمة التي تمت سرقتها من البلاد في عام 2011 وتم بيعه لمتحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي إطار التعاون الثنائي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وبحسب ورقة التفاهم المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016 والتي تنص على حماية الآثار المصرية من التهريب استطاعت مصر استرداد القطعة الأثرية التي كانت معروضة في متحف "المتروبوليتان" بعد أن تم شراؤها بحوالي 4 ملايين دولار.

وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الحفل الذي أقيم في مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية نيويورك وتم تسليمه تابوت "نجم عنخ"، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت.

"نجم عنخ" هو الكاهن البارز خلال القرن الأول قبل الميلاد. واستقطب هذا التابوت المغطى بالذهب حوالى 448 ألف زائر منذ تاريخ عرضه في العام 2018.

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