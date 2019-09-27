أطفال داعش بين عالم شديد الفظاعة وعالمنا نحن

"أطفال داعش الأوروبيون"، وثائقي يتعلق بضحايا ومن كانت لهم صلة، بإحدى أكثر التنظيمات الارهابية فظاعة.

بعد سقوط آخر معقل لتنظيم داعش في سوريا، وضعت آلاف العائلات التي كانت على صلة قريبة أو بعيدة بالتنظيم المتطرف، في ما يشبه مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا. وكان من بين الموجودين هناك مئات من الأطفال الأوروبيين.

وقد منحت يورونيوز إذنا خاصا لدخول المخيمات تلك، وسألت المسؤولين الأكراد عن مصير أولئك الأطفال، وما الذي سيتم فعله، لتأمين مستقبلهم.

أما العائلات الأوروبية لأولئك الأفراد فقد تحدثوا إلينا عن العدالة للكهول، وإعطاء فرصة ثانية للأطفال.

النتيجة مثيرة للقلق، ولكن الحصيلة الدقيقة للمعضلة الأخلاقية التي تريد الحكومات الأوروبية ان تتفادها هي: هل ينبغي تحميل الأطفال وزر الجرائم التي ارتكبها آباءهم؟.

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ماذا عن مصير عناصر داعش الأوروبيين وعائلاتهم؟