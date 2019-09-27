أعلن الجيش المصري الجمعة عن مقتل عسكري وإصابة تسعة جنود بينهم ضابط خلال عمليات مداهمة الكمائن والمخابئ الخاصة بالجماعات المسلحة في البلاد. وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان مصور نشر على صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن "القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".

وورد في ذات البيان أن القوات المسلحة والشرطة تمكنت من تدمير 33 مخبأ وملجأ وسبع عربات دفع رباعي في الشمال الشرقي للبلاد، بالإضافة إلى 83 عربة على الاتجاه الغربي و25 عربة على الإتجاه الجنوبي. وأضاف البيان أن العمليات النوعية التي قادها الجيش سمحت بالقضاء على 118 فردا تكفيريا على حد وصف البيان، كان بحوزتهم بنادق وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير بشمال ووسط سيناء. كما ورد في البيان اكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها على طرق التحرك بمناطق العمليات لاستهداف القوات المصرية واكتشاف وتدمير 11 نفقا.

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من جهته توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة مكتوبة إلى الشعب المصري نشرها على صفحته في فيسبوك وتويتر قال فيها "إن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".

وأضاف السيسي أن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة.