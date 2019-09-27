المحكمة التجارية الفرنسية ترفض كل الملفات لإنقاذ شركة "إيغل آزور" المفلسة

رفضت محكمة إيفري التجارية الجمعة عروض الاسترداد المقدمة لإنقاذ شركة الطيران الفرنسية إيغل آزور المفلسة ما سيضطرها إلى إنهاء نشاطها نهائيا الجمعة عند منتصف الليل بحسب ما أعلنته رئيسة المحكمة، سونيا أرواس في بيان لها. الشركة الفرنسية للنقل الجوي وضعت تحت التصفية القضائية جراء المشكلات المالية التي تواجهها منذ بداية العام الجاري.

وقالت رئيسة المحكمة "لا يوجد اقتراح دائم من قبل المشترين" معربة عن أسفها "سحب بعض العروض وعدم وجود عروض ملموسة والافتقار للوسائل المالية للمرشحين الموثوق بهم و كذلك عدم تحديد مصدر الأموال وعدم قبول بعض المقترحات".

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وأعلن الناقل الفرنسي الثاني إفلاسه بداية سبتمبر/ أيلول الجاري بعدما تكبد خسائر فادحة. وكانت "إيغل أزور" التي تشغل 1200 شخص قد تركت الآلاف من الركاب الذين حجزوا تذاكر للسفر عبر طائرات الشركة، والمتوجهين في معظمهم من وإلى الجزائر، عالقين.