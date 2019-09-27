شاهد: نفوق عشرات "الحيتان الصغيرة" على شاطئ في الرأس الأخضر

صوّر نشطاء مجموعة من الحيتان الصغيرة التي تنتمي إلى فصيلة الدلافين البحرية، الأربعاء الفائت، ناقفة على أحد شواطئ جزيرة بوا فيستا في جمهورية الرأس الأخضر.

وتقول إلزا فييرا، إحدى المراسلات المحليات اللواتي يتعاملن مع وكالة رويترز للأنباء والتي نشرت الفيديو على صفحتها على فيسبوك غير مرّة، إن فرق الإنقاذ أحصت الحيتان النافقة وتبين أن عددها بلغ 134 حوتاً.

والحوت الذي نراه في الفيديو أعلاه ينتمي لفصيلة الحوت البطيخي الرأس، وهو أكبر من الدلفين بقليل. وحتى ساعة لم تعرف أسباب نفوق تلك الحيوانات البحرية غير أن فييرا قالت إن عمليات تشريح تقوم بها الجهات المختصة، بدأت، من أجل تبيان سبب موت الحيتان.

وهناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى نفوق الحيوانات البحرية بهذا العدد، منها الأمراض، أو حتى أحياناً "خطأ في الإبحار" (أي ضلل الطريق) أو تراجع المياه (الجذر) بشكل فائق السرعة، أو حتى خروجها من المياه هرباً من خطر وهجموم حيوانات أخرى، أو الطقس السيء.