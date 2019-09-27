البنتاغون: ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي

وفقا لتقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الخميس، فإن معدل انتحار الجنود في صفوف الجيش الأميركي أثناء الخدمة ازداد بشكل كبير عام 2018 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، على الرغم من الجهود المبذولة لمنع حدوث مثل هذه الوفيات.

حسب التقرير السنوي لعمليات الانتحار، سُجلت 541 حالة في صفوف الحرس الوطني العام الماضي 2018 ، 187 منهم مجندين، 79 بحارا بالبحرية، 77 من المارينز، و 63 طيارا، بالإضافة إلى 118 من الحرس الوطني للجيش و 17 من أعضاء الحرس الوطني الجوي.

حيث أن معدلات الانتحارارتفعت بين القوات العاملة في جميع الخدمات العسكرية من 2013 إلى 2018 ، من 18.5 حالة انتحار لكل 100,000 إلى 24.8، وفقا للتقرير.

وصرحت كارين أورفيس من وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين في البنتاغون بأن الرجال المجندين الذين تقل أعمارهم عن 30 يمثلون نحو 60 في المائة من حالات الانتحار في عام 2018.

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وصف القائم بأعمال وزير الجيش ريان مكارثي وهو جمهوري ورئيس أركان الجيش الجنرال جيمس ماكونفيل التقرير بأنه "محبط ومخيب للآمال". وقال الاثنان في بيان مشترك: "الانتحار مدمر للعائلات، وسنواصل إلقاء نظرة فاحصة على التحديات التي نواجهها، لضمان توفير الموارد المناسبة لحماية المعرضين للخطر".

وجاء التقرير بعد ما انتحر ثلاثة بحارة أميركيين، الأسبوع الماضي، يعملون على متن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش. مع وفاة شخصين في نفس اليوم، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الانتحارية لأفراد الطاقم إلى خمسة خلال العامين الماضيين.

ويشير التقرير إلى أن القوات البحرية لديها إحصائية هامة تفيد بزيادة معدلات الانتحار في السنوات الخمس الماضية، وقالت أورفيس هناك زيادة سنوية بمعدل 6 بالمائة من الوفيات سنوياً.

يذكر أنه لم يتم تقديم أي شرح لأسباب زيادة حالات الانتحار بين الجنود، وهي تشمل البحرية وسلاح الجو والقوات البرية.

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