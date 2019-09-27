شاهد: تجمع حاشد لمؤيدي السيسي بمدينة نصر في القاهرة

تجمع الآلاف من المصريين في ميدان رئيسي في حي مدينة نصر بالقاهرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دعوات لاحتجاجات جديدة ضده أطلقها معارضون وناشطون من بينهم المقاول المعارض محمد علي المقيم في إسبانيا. واحتل مؤيدو السيسي الميدان وهتفوا بشعارات تشيد بـ "الرئيس" وسياسته. كما انضم إلى التجمع بعض المشاهير والفنانين.

يحدث هذا وسط بعض الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي انطقلت في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري في القاهرة ومدن أخرى بعد دعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الكسب غير المشروع المزعوم للسيسي والجيش. هذا وقامت الشرطة منذ صباح الجمعة أغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى ميدان التحرير، رمز ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، أمام حركة السيارات. وانتشرت القوى الأمنية بشكل مكثف في كل ميادين العاصمة والمدن المصرية الرئيسية.

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ومنذ احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، نفذت السلطات حملة اعتقالات جماعية يقول مراقبو الحقوق إنها شملت 2000 شخص. وقال المدعي العام المصري الخميس إن "ما لا يزيد عن 1000 شخص" قد تم استجوابهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات.