شاهد: أبرز اللقطات حول العالم لهذا الأسبوع

شاهد: معارضو الرئيس البرازيلي يستقبلون زعيم السكان الأصليين للأمازون

استقبل المشرّعون المعارضون زعيم السكّان الأصليين للأمازون بالبرازيل المعروف روني ميتوكتير بحفاوة كبيرة وهتافات: "بولسونارو لا، روني نعم" وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس البرازيلي يير بولسونارو له بالعمل لخدمة مصالح أجنبية.

مشاهد بالفيديو من حفل توزيع جوائز إيمي في الولايات المتحدة

انتهى الإثنين، حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية في نسخته الحادية والسبعين، الذي أقيم في ولاية لوس أنجليس الأميركية. وتقيّم لجنة تحكيم أفضل البرامج التلفزيونية التي تم عرضها في في الولايات المتحدة في العام السابق.

شاهد: إفراغ فجوات في حائط البراق من رسائل تضمنت أمنيات يهودية ودعوات للرب

بعصي طويلة أمام حائط البراق يقوم فريق من عمال النظافة يقوده حاخام الحائط الغربي، بإفراغ فجوات في الحائط من رسائل تضمنت أمنيات يهودية ودعوات للرب، كان وضعها كل من زار المكان من اليهود، في تقليد دأبوا عليه منذ عقود. ويتم تجميع هذه الرسائل مرتين في السنة، ليتم دفنها فيما بعد في جبل الزيتون وفق عادات يهودية.

فيديو: بلجيكا تستقبل أول بطريق إمبراطوري ذكر يولد فيها منذ ثلاث سنوات

ذكرت جمعية علم الحيوان الملكية في أنتويرب البلجيكية يوم الخميس أن فرخاً من طيور البطريق الإمبراطور (أحد أطول وأثقل أنواع البطاريق الباقية على وجه الأرض) فقس نهاية الأسبوع الماضي. وأطلق عليه اسم "أوربان"، وهو أول ذكر يولد هناك منذ ثلاث سنوات