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أستراليا

شاهد: إنقاذ حوت صغير علق في شباك لاعتراض أسماك القرش في كوينزلاند الأسترالية

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: إنقاذ حوت صغير علق في شباك لاعتراض أسماك القرش في كوينزلاند الأسترالية
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تم إنقاذ حوت صغير علق في شباك لاعتراض أسماك القرش قبالة شاطئ صن شاين في الجنوب الشرقي من ولاية كوينزلاند الأسترالية يوم أمس الخميس.

وشاهد أحد الأشخاص الحوت وهو محاصر قبالة نوسا وقام بالاتصال الفوري بالسلطات المعنية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية أسترالية.

وسارع فريق الإنقاذ في وزارة الثروة السمكية في الولاية إلى قطع الشباك، إلى أن استطاع تحرير الحوت في عملية استغرقت حوالي ثلاث ساعات. وتم في ما بعد لم شمله بوالدته.

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المصادر الإضافية • AuBC