السودان تخطف الأضواء والنجمات في اختتام مهرجان الجونة

اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي للأفلام في دورته الثالثة لعام 2019 باحتفالية أقيمت على ساحل البحر الأحمر في مصر جمعت عشرات من المشاهير وأعلام الفن السابع من جميع أنحاء العالم.

عرض في المهرجان الذي استمر تسعة أيام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" أكثر من 80 فيلما، لكن "النجمة الذهبية" جائزة المهرجان الأولى للفيلم الروائي الطويل كانت من نصيب فيلم "ستموت في العشرين" لمخرجه السوداني أمجد أبو العلا، الذي قال إنه سوف يستثمر قيمتها المالية (50 ألف دولار أمريكي) في سبيل تطوير الصناعة السينمائية في السودان.

وفازت المخرجة الإيرانية سونيا حداد بجائزة المهرجان لأفضل فيلم قصير عن فيلمها "امتحان" وحاز على جائزة أفضل وثائقي طويل المخرج السوداني صهيب قسم الباري عن فيلمه "الحديث عن الأشجار".

وفازت الممثلة هند صبري بجائزة أفضل دور رئيسي نسائي عن فيلم "حلم نورا" الفيلم يحكي قصة إمرأة جريئة تونسية تخوض علاقة عاطفية بعد دخول زوجها السجن، وهو ما عبرت عنه النجمة التونسية بأنه "يسبر المحرمات والتقاليد"

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