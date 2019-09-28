المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا يستقيل بعد ورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

قدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر يوم أمس الجمعة استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هوّيته.

وقد أكّد المصدر حصول هذه الاستقالة التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلّاب بجامعة أريزونا حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.

وقد أمر الكونغرس بمثول فولكر الخميس المقبل لاستجوابه.

وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيراً للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي إبان عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وهو كان عُيِّنَ في العام 2012 مديرا تنفيذيا لمعهد ماكين بجامعة ولاية أريزونا.

وتعهّد الديمقراطيّون الجمعة التحرّك بسرعة في قضيّة عزل ترامب، معتبرين أنّ الأدلّة واضحة على إساءته استخدام السُلطة من خلال مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي ومحاولات التستّر على مخالفات.

وفي أولى الخطوات، طالب ديمقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب الجمعة وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو المقرّب من ترامب بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية "تسريع" التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ "رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس" النوّاب في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.

وأظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات، أنّ ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

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