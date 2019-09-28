شاهد: دايزي.. الطفلة مبتورة الساقين تعرض الأزياء الفاخرة في أسبوع الموضة بباريس

بحركات متقنة وابتسامة بريئة، أبهرت الطفلة دازي ماي ديميتر عشاق الموضة في أسبوع الموضة في باريس لدى عرضها الفستان الأزرق الذهبي. الموقف إلى حد الآن عادي، غير أن ديزي البالغة من العمر تسع سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي مبتورة الساقين بسبب إصابتها بتشوه عضوي في سن 18 شهرًا.

قصة ديزي بدأت مع برنامج تلفزيوني مخصص للموضة، حيث اقترح والدها ألكس أن تصبح عارضة أزياء. مزحة الأب أصبحت هواية دايزي التي لا تفارقها. وهي في سن التاسعة تعرض ديزي ملابس عدة ماركات ملابس مهمة، متجاوزة الإعاقة.

"لقد وعدتها بأنها ستكون الطفلة المبتورة الأكثر إلهاما في العالم. فعلت هذا لأنني كنت ضعيفا عندما بدأت مشكلة دايزي، وتحولت إلى الكحول وفكرت في الانتحار عدة مرات، لأنني كنت خائفًا من إعاقتها. وعدتها بأن أكون قويا وأن تصبح هي الطفلة المبتورة الأكثر إلهاما قبل 18 شهرًا لأنها أظهرت لي المعنى الحقيقي لأن ترى طفلك يكبر أمامك. لقد غيرت حياتي". يقول أليكس ديميتر والد دايزي.

Super model of the world @daisymay_demetre in custom #labelNOIR #luluetgigi at #nyfw powered by @artheartsfashion @angelorensanzfoundation . . Official shoe sponsor @marcdefang . . Image @johnathansutton_ Publiée par LuLu et GiGi sur Mardi 17 septembre 2019

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لم تتردد مؤسسة لولو وجي جي Lulu وGigi للملابس في العمل مع العارضة الصغيرة لتصميم ملابس الأطفال الفاخرة، والتي قد يصل سعر "فستان الأميرة" لديها إلى 2600 دولار. بالنسبة لسيدة الأعمال "التعامل مع الأطفال لا يهدف فقط بتعزيز التنوع، ولكن يعد كذلك وسيلة لمساعدة العارض الشاب على كسر عقباتهم".

ولدت دايزي في برمنغهام في إنجلترا وهي تستخدم شفرات الكربون للجري والمشي على المنصة. وفي عرض سابق لألبسة الموضة في لندن استخدمت عجلة عربة للتنقل. تعرض ديزي ماي على المنصة ماركات الملابس البريطانية منذ عام وشاركت أيضًا في أسبوع الموضة في لندن للأطفال في فبراير/ شباط الماضي وأسبوع الموضة في نيويورك في وقت سابق من هذا العام.