شاهد: أكثر الفيديوهات إثارة لهذا الأسبوع

تحدي سباق السيارات "الطائرة" محلية الصنع في الأردن.

تم تنظيم منافسة طريفة في سباق السيارات، من قبل شركة مشروبات الطاقة "ريد بول" في الأردن يوم الجمعة.

ويجمع السباق مصممي السيارات ومحبي السرعة من مختلف مناطق الأردن للمشاركة في سباق بسيارات يصممها المتسابقون أنفسهم وتحمل هذه المركبات التي يتم قيادتها بدواسات فقط، أشكالا طريفة مثل شطيرة فلافل أو بعوضة عملاقة.

وشارك ما يقارب من 60 متسابقًا في السباق على مضمار بطول 350 مترا مليء بالمطبات، ويكمن التحدي في اجتياز هذه المطبات الاصطناعية وقطع مسافة المضمار بأقصي سرعة ممكنة وأقصر وقت. يحظى الفائزون بالسباق في النهاية بفرصة حضور سباق الفورمولا 1 القادم في البحرين.

شاهد: تصرف غريب لسرب من النحل في مدينة أسترالية

شهدت مدينة أديلايد الأسترالية حادثة غريبة من نوعها يوم الأربعاء، عندما تجمع سرب من النحل على سيارة تقف خارج أحد مراكز التسوق.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية فقد تم رصد النحل على خلفية سيارة جيب سوداء في ساعات قليلة قبل ظهر يوم الأربعاء خارج مركز ويستلفيد ماريون للتسوق.

و فيما يعرف مالك السيارة كان أحد النحّالين من المدينة موجوداً في المكان لحسن الحظ و ساعد في إبعاد هذا النحل بطريقة محترفة.

معرض ليغو في الدنمارك

تمت دعوة خمسة عشر شخصا (الأكثر موهبة في بناء الليغو) من جميع أنحاء العالم إلى منزل الليغو "the Lego House "في الدنمارك، لعرض إبداعاتهم.

كما أُتيحت فرصة الحضور، لحوالي سبعمائة ألف شخص من عشاق اليغو، يطلق عليهم اسم "أ إف او إل"، اختصار جملة "Adult Fans of Lego" بالإنكليزية، بالإضافة إلى 15 شخصا من آسيا وأوروبا وأمريكا حصلوا على فرصة لعرض إبداعاتهم في Lego House.

وتم اختيار الأعمال المعروضة لأشخاص استطاعوا تحدي مفهوم ما يتم بناؤه من الليغو، مثل: آلة كاتبة، شعاب مرجانية، ورأس على سبيل المثال.

وقال ستيوارت هاريس، كبير المصممين في ليغو هاوس، والذي كان يقود عملية الاختيار، إنه كان "من المذهل" مقابلة عشاق الليغو ورؤية ما يمكنهم فعله.