الحوثيون يعلنون أسر آلاف الجنود وقتل المئات في عملية عسكرية كبرى في نجران السعودية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت أنها شنت عملية كبرى قرب الحدود مع منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية وأسرت آلاف الجنود من التحالف والمركبات لكن لم يرد حتى الآن تأكيد من السلطات السعودية.

وصرح المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات" خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة لهم.

بيان عملية (نصر من الله ) بيانْ رقم(1) بشأنِ عمليةِ نصر من الله صادر عن القوات المسلحة اليمنية (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) بعونٍ من الله تعالى..... تُعلنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ لكافةِ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العظيمِ والعزيزِ إطلاقَ عمليةِ نصرٌ من اللهِ، العسكريةِ الواسعةِ والنوعيةِ في مِحورِ نجران، والتي تُعَدُ أكبرَ عمليةِ إستدراجٍ لقواتِ العدوِ منذ بَدءِ العُدوانِ على بلدِنا استمرتْ لعدةِ أشهرَ وتكبدَ فيها العدوُ حتى اللحظةِ خسائرَ كبيرةً جداً في العتادِ والأرواحِ أولاً : سقوطُ ثلاثةْ ألويةْ عسكريةْ من قواتِ العدوِّ بكاملِ عتادِها العسكري ومعظمِ أفرادِها وقادتِها. ثانياً : إغتنامُ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ تضمُ مئاتِ الآلياتِ والمدرعات. ثالثاً : وقوعُ آلافٍ من قواتِ العدوِّ في الأسرِ مُعظمُهم من الخونة والمخدوعين ومصرَعُ وإصابةُ المئات. رابعاً : من بينِ الأسرى أعدادٌ كبيرةٌ من قادةِ وضباطِ وجنودِ الجيشِ السعودي. خامساً : بعدَ مرورِ 72 ساعةً فقط من بَدءِ العمليةِ قامت قواتُنا بإطباقِ الحصارِ على العدوِّ بشكلٍ كامل.. المكونة من ثلاثةَ ألويةٍ عسكرية من الخونةِ والمخدوعينَ مع فصيلٍ من الجيشِ السعوديِّ وتم تدميرُها وكسرُها وأسرُها بالكاملِ وتم تحريرُ مئاتِ الكيلومتراتِ طولا وعرضا ضمنَ مسرحِ العمليات. وبموجِبِ توجيهاتِ القيادةِ فقد تم التعاملُ مع كافةِ الأسرى وفقِ مبادِئِ الدينِ والعاداتِ والتقاليدِ اليمنيةِ الأصيلةِ والأخلاقِ الإنسانيةِ، وعملت قواتُنا بعد إستسلامِ الآلافِ من قواتِ العدوِ على تأمينِهم من الغاراتِ الإنتقاميةِ لطيرانِ العدوان الحربيِّ الذي استهدفَ الأسرى بعشراتِ الغارات. وتُطَمئنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كلّ أهالي الأسرى من مختلفِ الجنسياتِ بأنها ستتخذُ المزيدَ من الإجراءاتِ اللازمةِ لحمايتِهم من إستهدافِ الطيرانِ الحربيِّ المعادي وستتعاملُ معَهم بطريقةٍ إنسانيةٍ وصولاً إلى صفقةِ تبادُلٍ شاملةٍ مع العدوِّ وأدواتهِ من الخونة والمخدوعين. شاركت في مسرحِ العملياتِ عدةُ وَحَداتِ متخصصةٍ من قواتِنا المسلحةِ بمهامَّ مختلفةٍ وضمنَ نطاقاتٍ جغرافيةٍ أوسعَ في إطارِ دعمِ وإسنادِ العمليةِ العسكريةِ وعلى رأسِ تلك الوَحَداتِ القوةُ الصاروخيةُ وكذلك سلاحُ الجوِ المسيرِ إضافةً إلى قواتِ الدفاعِ الجوي والقواتُ البريةُ بوَحَداتِها المختلفة. هذا وتُواصِلُ القواتُ المسلحةُ تنفيذَ مراحلِ العمليةِ المختلفةِ وفقَ الخطةِ المرسومةِ وسنُعلنُ في مؤتمراتٍ لاحقةٍ نتائجَ وتفاصيلَ العمليةِ بمراحلِها المختلفةِ خلال الأيامِ القادمة. المجدُ لليمنِ المقاومِ الصامدِ في وجهِ العُدوانِ والغزوِ والاحتلال.الرحمةُ للشهداءِ .. الشفاءُ للجرحى ... الحريةُ للأسرى ... والكرامةُ والعزةُ لشعبِنا العزيزِ ويمنِنا العظيمِ. صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ. Publiée par ‎يحيى سريع‎ sur Samedi 28 septembre 2019

وأطلق الحوثيون اسم "نصر من الله" على العملية، فيما قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن التفاصيل ستعلن لاحقا.

وقالت الجماعة إن التعامل مع الأسرى سيكون "وفق مبادئ الدين والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة".

من جهته غرد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين على تويتر قائلا "عملية نصر من الله تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العدوان الغاشم، تعرض فيها العدو لخسارة فادحة... وتحرير مساحة جغرافية شاسعة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام."

وأضاف عبد السلام أنه من بين الأسرى مئات السعوديين بينهم ضباط لم تسعفهم مواقعهم في الخلف أن يلوذوا بالفرار، حيث تم تطويق مسرح العمليات من جميع الجهات.

وصعد الحوثيون هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدنا سعودية في الآونة الأخيرة، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول الجاري.

وقد تعرقل العملية جهود الأمم المتحدة الراهنة لخفض التوتر وتمهيد الطريق لمحادثات تستهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة آلاف الأشخاص وجعلت الملايين في هذا البلد الفقير على شفا مجاعة.

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