وصول 80 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بسلام.. وآخرون لم يحالفهم الحظ

وصل 80 مهاجراً غير شرعيّ صباح الأحد في ثلاث مجموعات إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث نقلوا إلى مركز استقبال وتسجيل، بحسب وسائل إعلام إيطالية. ورصدت سفن دورية إيطالية مساء السبت مركبين ينقل كل منهما 25 مهاجراً، في حين رصدت فجر الأحد 30 تونسياً على شاطىء كالا بالما في جنوب لامبيدوسا حيث كانوا وصلوا في زورق.

وزادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى جنوب إيطاليا بشكل كبير منذ بضعة أسابيع مستفيدين من أحوال جوية مواتية.

وباتوا يصلون أكثر فأكثر في مراكب أكبر حجماً من المعتاد أو في سفن صيد تنقل المهاجرين إلى مقربة لامبيدوسا، قبل نقلهم بعدها في مراكب أقل حجماً، بحسب وسائل الإعلام.

منهم من أعيد إلى ليبيا

من جهة أخرى تمت الأحد مساعدة نحو سبعين مهاجراً كانوا "بوضع صعب بعد عدة أيام من بقائهم في البحر" قبالة ليبيا، حيث ساعدهم خفر السواحل الليبي وأعيدوا إلى ليبيا، بحسب المفوضية العليا للاجئين. وأوضحت المفوضية في تغريدة أن بينهم "شخصين في حالة حرجة".

ومنذ بداية 2019 وبعكس الأرقام المسجلة منذ 2011، كان طريق الهجرة عبر وسط المتوسط (باتجاه إيطاليا ومالطا) أقل عدداً من طرق شرق المتوسط (باتجاه اليونان) وغربه (باتجاه إسبانيا)، بحسب معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو.

ومن أصل المهاجرين غير الشرعيين ال67 ألفا الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام وصل 13 بالمئة منهم فقط عبر إيطاليا ومالطا، مقابل 57 بالمئة عبر اليونان و29 بالمئة عبر إسبانيا.

آخرون لم يحالفهم الحظ بالوصول لشاطئ الأمان

من جهتها أعلنت السلطات المغربية أن سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لقوا مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم العبور إلى إسبانيا، وتم انتشال جثثهم السبت قرب الدار البيضاء غرب المملكة المغربية. فيما غردت المفوضية العليا للاجئين معزية أهالي الضحايا الغارقين....

إقرأ أيضاً:

شاهد: اعتقال 10 أشخاص في إيطاليا بينهم إمام و8 من أصول تونسية في عملية لمكافحة الإرهاب