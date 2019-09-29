شاهد: نُدُل يتسابقون في الأرجنتين ببدلات العمل حاملين أطباقا وكؤوسا

لا يفرض عمل الندل عليهم أن يكونوا شديدي اللطف مع الزبائن واستقبالهم بابتسامة عريضة فقط، إنما أيضاً التحلي بسرعة الخدمة. يعرف الجميع أن الجائعين قليلو الصبر.

ولذا، تفادياً للحرج مع الزبائن، حضرت مجموعة من الندل العاملين في أفضل فنادق ومطاعم الأرجنتين، إلى العاصمة، بوينس آيرس، أمس السبت، للمشاركة في سباق يقام سنويا: سباق الندل.

خلال السباق، لم يتخلَّ المشاركون عن "زي العمل" طبعاً، فهذا شرط أساسي للمنافسة، وتقدموا في شوارع المدينة، حاملين صينيَّاتهم حيث وضعوا الأطباق والمشروبات والكؤوس.

الهدف طبعاً كان الوصول من دون أضرار وبالكؤوس والصحون سليمة!

اجتاز المشاركون نحو كيلومترين في جادة "أفينيدا دي مايو" (جادة مايو)، وحصل الفائزون والفائزات على جوائز في نهاية السباق. وقالت فانيسا نونيز التي فازت بالمرتبة الأولى عن فئة السيدات "أنا فخورة.. أنا سعيدة جداً.. لم أتوقع أن يحصل هذا الأمر يوماً".

أما بابلو كورونيل، فعبر عن فرحه متحدثاً إلى وكالة رويترز للأنباء وقائلاً "هذا لا يصدق.. لقد فزت فعلاً.. لقد فزت".

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