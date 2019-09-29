شبهات جديدة بالاغتصاب في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان

توسعت التحقيقات في فرنسا بحق المفكّر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالإغتصاب، لوقائع حدثت في باريس عامي 2015 و2016 كما أفادت الأحد مصادر متطابقة مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن النيابة العامة في باريس أصدرت في 10 من الشهر الجاري "لائحة اتهام كاملة" توسع مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان "لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين".

من شهادات الضحيتين

وأفاد مصدر قريب من الملف أن ذلك يتعلق بشهادات جمعها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين ورد إسميهما في حواسيب رمضان.

وأكدت الإمرأتان اللتان لم ترفعا شكوى أن رمضان زجّ بهما في علاقة جنسية وحشية واحدة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2015 والأخرى في آذار/مارس 2016.

وقالت إحداهما في شهادتها التي اطلعت عليها فرانس برس "طلبت منه أن يكون أقل فظاظة وكان يجيب (أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة).. وأنه كان عليّ أن أطيعه وهذا ما فعلت".

وقالت الثانية "الأمر يذهب أبعد من إغتصاب جسدي (...) كان الإغتصاب نفسياً". وأضافت "كان نفوذه عليّ كبيراً لدرجة أنني كنت أفعل كل ما يطلبه مني (...) لكنني كنت راضية عن هذه العلاقة".

خلفيات الواقعة

يخضع رمضان للتحقيق منذ 2 شباط/فبراير 2018 لإغتصاب إمرأتين في فرنسا عامي 2009 و2012.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق سراح رمضان لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

ورفعت شكويان بتهمة "الإغتصاب" بحق رمضان في آذار/مارس 2018 وتموز/يوليو 2019 وفتحت تحقيقات في هذا الملف. واتهمت إمرأة في سويسرا رمضان بالإغتصاب وسيتم الإستماع إلى أقوالها في الأسابيع المقبلة في باريس.

وتوسع التحقيق حول شبهات الإغتصاب هذه الجديدة يأتي في حين أطلق رمضان منتصف الشهر الحالي حملة اعلامية مضادة مع نشر كتاب ينفي فيه بأن "تأثيره كان كبيراً" على شريكاته في الحياة الجنسية.

وقال رمضان في الكتاب "أصبح تعريف النفوذ واسع النطاق. وفي حالة رمضان "يمكن لامرأة أن تغتصب برضاها".

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