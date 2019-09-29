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المغرب

إصابة العاهل المغربي محمد السادس بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد

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بقلم:  يورونيوز 
إصابة العاهل المغربي محمد السادس بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد
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تعرّض العاهل المغربي محمد السادس إلى إلتهاب فيروسي حاد بالرئتين، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي.

وجاء في البلاغ أن ملك المغرب تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، مما سيضطره إلى الخلود إلى الراحة لبضعة أيام بناء على توصيات طبيبه الخاص.

وكان من المقرر أن يحل الملك محمد السادس في فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها الملك لهذا الصديق الكبير للمملكة.

وسيقوم ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بتمثيل الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل يوم غد الاثنين.

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المصادر الإضافية • وكالة المغرب العربي للأنباء