قررت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر الإمتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر وفق ما أكد أحد مسؤوليه لوكالة فرنس برس الأحد.

وصرح مسؤول الإتصال في الحزب عبد الله بن عجيمية أن "الحركة قررت عدم تقديم مرشح للإنتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2019"، مؤكدا بذلك ما سبق أن تداولته وسائل إعلام.

وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 34 نائباً من أصل 462.

وأوضح بن عجيمية أن "شروط" تنظيم الانتخابات "مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة ".

انتخابات وإنسحابات

وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع تموز/يوليو موعدا لإجراء الإنتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاإتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين.

وفي 15 أيلول/سبتمبر عاد الرئيس الإنتقالي عبد القادر بن صالح لتحديد 12 كانون الأول/ديسمبر كتاريخ جديد للانتخابات رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع.

وحركة مجتمع السلم (حمس) المقربة من حركة الإخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب في 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين شخصاً قاموا بسحب اإتمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح.

ومن بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط بين أيار/مايو وآب/ أغسطس 2017.

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