محادثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تنهار ونتنياهو وغانتس يتبادلان اللوم

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اللوم الأحد بعد إنهيار محادثات تشكيل الإئتلاف الحكومي وفشل كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى إتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الإنتخابات المتعثرة.

وإنهارت جولة جديدة من المفاوضات بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بزعامة غانتس وبدا الطرفان بعيدان عن إمكانية التوصل إلى حل.

لا إتفاق ..فما الحل؟

أوضح الليكود أن نتانياهو سيبذل "آخر جهد" للتوصل إلى إتفاق قبل إبلاغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه غير قادر على تشكيل حكومة.

وفي حال فعل نتانياهو ذلك، على ريفلين إما أن يطلب من غانتس تشكيل الائتلاف أو دعوة البرلمان للإتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء وذلك بتصويت 61 نائباً من أصل 120.

وأكد الليكود في بيان "سيبذل نتانياهو جهدا أخيرا لمحاولة تشكيل الحكومة قبل أن يعيد التفويض إلى الرئيس".

ووصفت الجولة الأخيرة من المفاوضات بأنها "خيبة أمل كبيرة".

ويشير اقتراح ريفلين إلى بقاء نتانياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.

وينتظر نتانياهو في أوائل تشرين الأول/أكتوبر جلسة استماع في التهم الموجهة إليه.

وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الإتهام لنتانياهو.

تراشقٌ للتهم

من جهته إتهم تحالف أزرق أبيض الليكود بأنه "يستعين بالشعارات للحصول على مزيد من الدعم استعداداً لجر إسرائيل نحو جولة أخرى من الإنتخابات بناءً على طلب نتانياهو".

وقال الليكود في وقت لاحق إن غانتس ونتانياهو تحدثا هاتفياً واتفقا على عقد اجتماع يضم مفاوضي الجانبين الأربعاء ومن ثم عقد لقاء يجمعهما.

لكن تحالف غانتس لم يؤكد هذا الأمر.

ويسعى حزب نتانياهو إلى التفاوض على أساس حل وسط طرحه ريفلين لتشكيل حكومة وحدة.

ويقول نتانياهو إنه لن يتخلى عن الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة التي تدعمه في البرلمان ما يرفع عدد المقاعد التي حصل عليها لرئاسة الوزراء إلى 55 مقعدا.

ويقول تحالف غانتس إنه يجب أن يكون هو رئيس الوزراء أولا بموجب أي ترتيب تناوب لأنه حصل على مقعد اكثر في انتخابات 17 أيلول/سبتمبر.

نتائج الإنتخابات الأخيرة

وفاز أزرق أبيض ب 33 مقعداً متقدماً بفارق مقعد واحد عن الليكود.

ويدعم 54 نائباً في البرلمان غانتس لرئاسة الوزراء، بينهم 10 نواب عرب يقولون إنهم لن يشاركوا في حكومة رئيس هيئة الأركان السابق.

وكلف ريفلين نتانياهو الأربعاء محاولة تشكيل الحكومة وأمام الأخير مهلة 28 يوماً للقيام بذلك مع تمديد لمدة أسبوعين فقط.

وهددت الانتخابات غير الحاسمة مستقبل نتانياهو السياسي.

ويبقى احتمال الدعوة إلى انتخابات إسرائيلية جديدة هي الثالثة خلال عام وارداً.

وأجرت إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر إنتخاباتها التشريعية الثانية خلال هذا العام بعد فشل نتانياهو في تشكيل إئتلاف حكومي بعد إنتخابات نيسان/أبريل.

وتحتفل إسرائيل مساء الأحد بعيد رأس السنة العبرية الذي يستمر ليومين، ولا يتوقع إجراء مفاوضات خلال هذه الفترة.