تركيا تنشر صوراً لإسقاط طائرة مسيرة على حدودها مع سوريا اقتحمت مجالها 6 مرات

أعلنت القوات الجوية التركية أنها اسقطت طائرة مسيرة مجهولة المصدر على الحدود السورية بعدما اخترقت الأجواء التركية ست مرات، وفق ما قالت وزارة الدفاع الأحد.

وكتبت الوزارة على تويتر "أسقطت طائرتان من نوع أف 16 طائرة بدون طيار اخترقت أجواءنا ست مرات"، موضحةً أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة إنجيرليك الجوية، كما أرفقت التغريدة بصور للطائرة المسيرة.

وأكدت الوزارة أن مصدر الطائرة لا يزال مجهولاً، موضحةً أنها دمرتها عند الساعة 13,24 (10,24 بتوقيت غرينتش).

وعثرت قوات من الدرك التركي على "حطام الطائرة في قاعدة تشيلديروبا" في محافظة كيليس، وفق الوزارة.

وفي عام 2015، أسقطت تركيا مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 24"، على الحدود التركية السورية، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين موسكو وأنقرة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوة حينها بأنها "طعنة في الظهر". لكن العلاقات تحسنت بعد ذلك بين البلدين من أجل العمل معا حول النزاع السوري.

وتدعم تركيا جماعات معارضة في سوريا تريد إسقاط الرئيس بشار الأسد، فيما تدعم روسيا دمشق.

إقرأ أيضاً على يورونيوز:

شاهد: سوريا تسقط طائرة مسيرة ثانية في 48 ساعة وتحمل "قنابل عنقودية"

دمشق تعلن إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد دون أن تحدد مصدرها

حرب الطائرات المسيّرة بين الإمارات وتركيا تشتد في ليبيا