شاهد: الحوثيون ينشرون فيديو يقولون إنه من "عملية نجران" العسكرية

نشر الحوثيون المدعومون من إيران اليوم، الأحد، شريط فيديو لما قالوا إنها عملية الهجوم الكبير التي أطلقوا عليها اسم "نصر من عند الله" والتي يقولون إنها نفذت بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية (محافظة نجران).

وقال متحدث باسم الحوثيين إن القوات اليمنية واللجان الشعبية الرديفة دمّرت آلياتٍ عسكرية واعتقلت جنوداً. ويظهر الفيديو عربات نقل مصفحة محترقة، وصفاً من الرجال يبدو أنهم من الأسرى، يلبس معظمهم لباساً مدنياً.

ولم ترد الرياض بعدُ على الإعلان الحوثي الأول الذي صدر مساء أمس، السبت، حيث قال الحوثيون إنهم نفذوا هجوماً واسعاً على قواتها منذ نحو 4 أيام، ما أدى إلى أسر "آلاف الجنود من التحالف" وهزيمة ثلاثة ألوية عسكرية ومصادرة مئات الآليات.

ولم يحدد الناطق باسم الحوثيين تاريخ التقاط صور الفيديو.

ويخوض التحالف بقيادة السعودية حرباً في اليمن منذ العام 2015، بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دولياً في 2014، وكان مقرها في صنعاء سابقاً.

وكان الحوثيون قد تبنوا الهجوم على منشأتيْ نفط سعوديتين في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الحالي، ما تسبب بردّات فعل واسعة محلية وعالمية، فيما وجهت واشنطن وعواصم غربية أصابع الاتهام إلى إيران في الوقوف وراء العملية.