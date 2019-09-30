عبدالله عبدالله يقول إنه حسم الانتخابات الرئاسية الأفغانية وفاز على غني

أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، الاثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي "حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات، لن تجرى جولة ثانية"، في حين لم تعلن اللجنة الانتخابية بعد عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وسجّل 9.6 مليون أفغاني أنفسهم للمشاركة في الانتخابات التي جرت في 4900 مركز اقتراع في البلد الذي تمزقه الحرب ويبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة.

وأظهرت نسبة نشرتها لجنة الانتخابات المستقلة مساء يوم أمس الأحد، أنه وفقًا للأرقام المتوفرة لثلاثة أرباع مراكز الاقتراع، أدلى أكثر من 20% من الناخبين، أي 2.19 مليون بأصواتهم.

واعتبرت السلطات الأفغانية، أن الانتخابات التي جرت ناجحة لأن حركة طالبان لم تكن قادرة على شن هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

لكنّ رغم ذلك شنّ المتمردون اعتداءات محدودة استهدفت العملية الديمقراطية، حيث نفّذوا سلسلة تفجيرات في مراكز اقتراع واشتبكوا مع قوات الأمن الأفغانية في مناطق عدة من البلاد.

ووفقا لشبكة "محللي أفغانستان"، التي ترصد الأحداث من خلال مصادر مختلفة، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 هجوم على مدار يوم الانتخابات.

بدروها أعلنت حركة طالبان أنها نفّذت 531 هجوما، فيما قالت وزارة الداخلية إإنهم نفّذوا 68 هجوما.

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