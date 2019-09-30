مسن في ال72 يقتل لصا اقتحم منزله ويدخل بعدها ليكمل نومه

أعلنت السلطات الأمريكية، أن رجلاً مسنا من ولاية دالاس يبلغ من العمر 72 عامًا أطلق النار على رجل اشتبه به، كان متواجدا داخل حديقة منزله، وأرداه قتيلا، ومن ثم دخل إلى غرفته لينام قبل أن يتصل بالشرطة.

وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" المحلية، أن جيمس مايكل ماير وجهت إليه تهمة القتل العمد بعد أن أقدم يوم الخميس على إطلاق النار على رجل كان متواجدا في حديقة منزله، وتم توقيف ماير يوم الجمعة.

وطبقا لما جاء في مذكرة التوقيف، أبلغ ماير الشرطة أنه استيقظ من نومه عند حوالي الساعة الخامسة صباحا على ضجيج في الخارج، ورأى رجلا غريبا يحاول اقتحام سقيفة التخزين الخاصة به بواسطة فأس حديدي. ويقول إنه أمسك بمسدسه، وخرج على الفور وصاح به للتوقف طالبا منه عدم الإقتراب وإلا سوف يقوم بإطلاق النار عليه.

وأعلنت الشرطة، أن ماير أخبر المحققين أن الشخص لم يأبه لكلامه، واقترب منه عدة خطوات، فأقدم على إطلاق النار عليه، وأكد ماير أن اللص أوقع الفأس وهرب مسرعا باتجاه الحديقة. وأشار ماير في إفادته إلى الشرطة أنه وبعد هروب الرجل أطلق النار مرة أخرى باتجاه المكان الذي توجه إليه، ومن ثم دخل لينام، وبعد أن استيقظ بحوالي ساعتين قرر إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وقالت الإفادة، إن زوجة ماير اتصلت أيضًا بمحامٍ لطلب النصيحة قبل الاتصال بالرقم بالشرطة.

ويؤكد ماير أنه كان الضحية. هذا وذكرت الصحيفة أن ماير أخبر الشرطة أنه ألقى أغطية الرصاصة في سلة المهملات.

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