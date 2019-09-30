إيلون ماسك يقدم "ستارشيب" التي ستجعل السفر إلى الفضاء مثل الرحلة بالطائرة

كشف إيلون ماسك، صاحب شركة "سبيس إكس"، عن نموذج المركبة الفضائية "ستارشيب" المصممة لنقل البشر والبضائع إلى القمر والمريخ، بل أبعد من ذلك أي حتى إلى أي مكان آخر في النظام الشمسي ثم العودة إلى الأرض، بحسب تعبير.

وقال ماسك يوم السبت في كلمة تم بثه مباشرة من منشأة الإطلاق "سبيس إكس" جنوب ولاية تكساس الأمريكية، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة الفضائية للمشروع الفضائي لأول مرة خلال شهر أو شهرين وتصل إلى 19800 متر قبل العودة والهبوط على الأرض.

وستكون الرحلة الأولى في مرحلة تجريبة دون مسافرين، على أن يتم نقل "السواح" خلال العام المقبل

وجاء هذا الإعلان بمناسبة الذكرى الحادية عشر لأطلاق أول صاروخ وصل إلى الفضاء بنجاح في وقت متأخر من الليل.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن لصناعة السيارات الكهربائية، "إن الإنجاز الحاسم الذي نحتاجه لأن نصبح "الحضارة التي ترتاد الفضاء" هو جعل السفر في الفضاء مثل السفر الجوي".

صورة للنموذج الأولى للمركبة الفضائية رويترز

وقال ماسك وهو يقف بالقرب من المربكة الفضائية ذات اللون فضي، من إنه من الضروري من أجل قابلية السفر إلى الفضاء أن تكون المركبة الفضائية صالحة لإعادة الاستخدام، مضيفاً أنه من المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعي خارج كوكبنا.

تعد قرية بوكا تشيكا، الواقعة على بعد بضعة أميال شمال الحدود المكسيكية، منطلقًا لبرنامج الاختبارات التجريبية لسبيس إكس الذي يدوم لمدة 3 أعوام حول المركبة الفضائية، التي أرقت اختباراتها الصاروخية أعصاب السكان الذين يعيشون في القرية النائية تتألف من حوالي 20 منزلًا على بعد ميل.

وقال ماسك خلال سؤاله عن القرية "أعتقد أن الخطر الفعلي على قرية بوكا تشيكا منخفض جدا ولكنه موجود"، وأضاف "لذلك ربما يكون من الأفضل بمرور الوقت شراء القرية، وقد قدمنا ​​عرضاً بهذا الخصوص".