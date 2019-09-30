وكالة فيتش الدولية تخفض التصنيف الائتماني للسعودية

خفضت وكالة فيتش "Fitch Ratings" للتصنيف الإئتماني تصنيف السعودية اليوم، الإثنين، من مرتبة A بلاس (+) إلى A، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة الخليجية، إضافة إلى تداعي الوضع المالي في المملكة.

ويعتبر تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة ضربة كبيرة لأكبر اقتصاد عربي.

واستهدفت هجمات في 14 أيلول/سبتمبر حقل خريص الواقع في شرق السعودية، وأضخم معمل لمعالجة النفط الخام بالعالم في بقيق على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالاً من خريص. وأدت الهجمات إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 ملايين برميل يوميا.

وأكدت فيتش أنه "على الرغم من أن انتاج النفط استؤنف بشكل كامل بحلول نهاية ايلول/سبتمبر، نعتقد أن هناك خطرا من وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".

وأضافت "راجعنا تقييمنا بشأن مدى هشاشة البنى التحتية الاقتصادية في السعودية وعرضتها لتهديدات عسكرية إقليمية نتيجة للهجوم الأخير".

وذكرت فيتش أيضا أنها راجعت تقييمها بشأن استمرار تدهور الوضع المالي العام والخارجي للرياض، بالاضافة إلى امكانية تعرضها للتهديدات العسكرية الإقليمية بعد الهجمات.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الهجمات، التي اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ايران بتدبيرها، مؤكدة أنّها شُنَّت باستخدام أسلحة متطوّرة لا يملكها الحوثيون.

وشن المتمردون الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات دون طيار وبالصواريخ على أهداف سعودية بينها المنشأتين النفطيتين في الأشهر الأخيرة.

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