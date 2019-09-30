الملك سلمان يستقبل أسرة حارسه الشخصي وسعوديون ينعون "عكاز الملك"

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، في جدة، عائلة حارسه الشخصي الراحل اللواء عبد العزيز الفغم الذي قتل يوم الأحد في تبادل لإطلاق نار بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية.

وقدم الملك السعودي تعازيه لأسرة اللواء ووالده بداح بن عبد الله الغم وأشقائه وأبنائه بحسب الوكالة.

ولا يزال الغموض يكتنف قضية مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي وبحسب الشرطة السعودية، فإن الفغم قتل إثر إطلاق نار بعد ما وصفته ب"خلاف شخصي" في جدة غرب المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية "مقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة مكة أن قوات الأمن قتلت مطلق النار بينما أصيب سبعة آخرون بينهم شخص فيليبيني إثر تبادل لإطلاق النار.

ونقلت "واس" عن متحدث إعلامي باسم الشرطة في منطقة مكة المكرمة قوله إن اللواء عبد العزيز الفغم "استشهد بعد إطلاق النار عليه من صديقه".

وذكرت الوكالة نبأ إصابة خمسة من رجال الأمن الذين سارعوا إلى تطويق مكان الحادثة.

وأضافت الوكالة أن قاتل الفغم يدعى مشعل آل علي، وكان قد تلاسن مع اللواء خلال نقاش جمعهما في منزل ترمي بن عبد العزيز السبتي، في محافظة جدة.

وأشارت إلى أن آل علي خرج من البيت ثم عاد مسلحاً وأطلق النار على الفغم ما أدى إلى مقتل وجرح آخرين، منهم المُضيف، السبتي، وشخص آخر من الجنسية الفلبينية.

وذكر المصدر في الشرطة أن الجاني قتل على يد قوات الأمن لاحقاً.

وبحسب البيان فإنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

800 ألف تغريدة

وعقب إعلان خبر مقتل الفغم اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي بالمنشورات التي نعته، وبلغت عدد التغريدات التي تم تداولها على موقع تويتر يوم الأحد 800 ألف تغريدة، كما تصدر وسم عبد العزيز الفغم الموقع في الشرق الأوسط.

وكتبت صحيفة عكاظ السعودية على موقعها الإلكتروني "جاء نبأ مقتل الفغم كالصاعقة على السعوديين، إذ شعروا بحزن كبير على فقدانه".

وذكرت عكاظ أن الفغم الذي وصفته بأنه "أشهر حارس ملكي" تابع مسيرة والده بداح الذي عمل كمرافق شخصي للملك السابق عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، وبدأ بالعمل كحارس شخصي ومرافق خاص للملك سلمان.