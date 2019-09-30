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فرنسا

صور "سيلفي" أمام نعش جاك شيراك تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
التكريم الشعبي للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
التكريم الشعبي للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك -
حقوق النشر
رويترز
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توافد الألآف من الفرنسيين الأحد على مجمع "أنفاليد Invalides" العسكري بباريس لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عام. وقام البعض من المشاركيين في هذا التكريم الشعبي بإلتقاط صورا شخصية أمام النعش ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض هذه التصرفات غير اللائقة فيما وصفها البعض الآخر بغير المحترمة.

وكتب أحد رواد موقع تويتر "ماذا ستكتب كعنوان؟ أنا أمام نعش شيراك".

وغرد آخر بقوله "ليس لدي كلمات، أنت لا تخجل من أي شيء؟". وتم التعليق على هذه المشاهد على نطاق واسع، وفي أغلب الأحيان لإدانة الموقف الذي يعتبر غير مناسب. وكتب مغرد آخر "من العار أن نرى مثل هذه الصورة. يجب أن تكون هذه اللحظة لحظة تأمل. ليست فرصة لأخذ صورة شخصية".

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وكتب مارك "تنتظر 6 ساعات للوصول إلى التابوت من أجل أخذ صورة شخصية، هل يعتبر هذا تكريما؟ مجتمعنا، مريض فعلا".