شاهد: لحظة إصابة مصور إندونيسي برصاص مطاطي خلال احتجاجات هونغ كونغ

أصيب صحافي إندونيسي برصاصة مطاطية أطلقتها عليه الشرطة الصينية، عندما كان يقوم بتغطية المظاهرات في هونغ كونغ. وقد أصيب الصحافي فيبي ميغا اينداه في الوجه، عندما كان يبث مباشرة ما يجري عبر موقع فيسبوك، إلى صحيفة سوارا الاندونيسية.

وأظهر الفيديو الذي حصلت عليه رويتر عناصر الشرطة ينسحبون من ممر علوي يؤدي إلى مكاتب حكومية في قلب هوتغ كونغ. ويسمع في الفيديو صوت الصحافيين وهم يصرخون: "نحن مراسلون"، وذلك قبل إطلاق الرصاص على محتجين كانوا يرمون قوارير بلاستيكية وأشياء أخرى على شرطة مكافحة الشغب.

ويتوقع ان تنظم عديد المظاهرات المطالبة بالاقتراع العام يوم غد الثلاثاء في هونغ كونغ، في الذكرى 70 لتاسيس جمهورية الصين الشعبية.

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