شاهد: الخرفان تجوب شوارع لندن في تقليد عمره ثمانية قرون

في تقليد دأب عليه البريطانيون طيلة 800 سنة، اقتيدت قطعان من الخرفان عبر جسر مدينة لندن العاصمة البريطانية، من شمالها إلى جنوبها، ويأتي الانجليز على احياء هذه المناسبة السنوية منذ نشأة مدينة لندن.

السير ديفيد ووتن المحامي، هو أيضا من أعيان المدينة وهو وكيل شركو ولمن، وكان العمدة رقم 684 للندن من 2011 غلى 2012. ويقول ووتن إن اقتياد الخرفان في هذا التقليد يهدف إلى احياء ذكرى انشاء لندن وهي تتطلع إلى المستقبل.

وقال ووتن بشأن الاقتصاد، إن أفضل خيار بشأن البريكست هو التوصل إلى قرار في أسرع وقت، ووضع حد للشكوك في مجال الأعمال.

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