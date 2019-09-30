لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

no comment

شاهد: آلاف من الروس باللون البرتقالي تذكيراً بنمور سيبيريا

شارك الآلاف من الروس في مسيرات بشوارع وسط مدينة فلاديفوستوك الروسية في أقصى الشرق يوم الأحد للإحتفال بيوم النمر. وكان للأطفال نصيب كبير من الاحتفالية حيث إرتدوا قمصاناً برتقالية و صفراء ورسموا النمور على وجوههم مرددين عبارات تدافع عن النمور. ويتم الاحتفال بيوم النمر منذ 20 عاماً بهدف التوعية والتذكير بنمور الآمور أو المعروفة بنمور سيبيريا المعرّضة للإنقراض. حيث يشير علماء البيئة إلى أن 30-40 نمر يقتلون كل عام في غابات التايغا الروسية بفعل الصيد الغير قانوني وغالباً ما يتم تصديرها بعد ذلك إلى الصين. حيث تُستخدم عظامها وأجزاء من جسدها في الطب التقليدي. ويمكن أن تصل أسعار جلود النمور إلى 25 ألف دولار في السوق السوداء.

No Comment المزيد من