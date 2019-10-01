انفصال جبل جليدي ضخم بحجم خمسة أضعاف مساحة جزيرة مالطا

انفصل الجبل الجليدي العملاق المعروف باسم "آميري" في القارة القطبية الجنوبية، محدثا أكبر انفصال جليدي منذ حوالي 50 عاما. وتمّت الإشارة إلى أن مساحة الكتلة الجليدية، والتي يصنفها العلماء بـ "دي 28" تبلغ نحو 1636 كيلومترا مربعا أي خمسة أضعاف مساحة جزيرة مالطا أو بحجم منطقة لندن الكبرى في بريطانيا. وحسب العلماء يصل وزن الكتلة الجليدية المنفصلة حديثا إلى 315 مليار طن من الجليد، بينما يبلغ سمكها 210 أمتار.

وتمّ التقاط صور جبل "دي 28" الجليدي بواسطة برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي. ونظرا لحجمه الكبير، سيقوم العلماء بمراقبة جبل "دي 28" لأنه قد يشكل خطرا في المستقبل بخصوص عمليات الشحن.

وأشار العلماء إلى أن الجبل الجليدي بدأ ينفصل بالفعل عن الجرف الجليدي، إلا أن هناك بعض المناطق مازالت متصلة بينهما. وأكدت الباحثة هيلين فريكر، من معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات أن جبل "دي 28" يعد ضرسا كبيرا مقارنة بسن الأطفال، مشيرة إلى أن العلماء كانوا يتوقعون حدوث هذا الانفصال حيث توقعت هيلين فريكر في العام 2002، انفصال هذا الجبل ما بين عامي 2010 و2015، وأكدت أنه لا يمكن الربط بين هذا الحدث والتغيرات المناخية، حيث أظهرت بيانات الأقمار الصناعية منذ تسعينيات القرن الماضي، أن هذا الجرف الجليدي في حالة توازن مع البيئة المحيطة به، على الرغم من وجود ذوبان سطحي قوي خلال فصل الصيف.

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