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تركيا

إردوغان يلوح بتدخل عسكري تركي وشيك في شمال سوريا

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بقلم:  يورونيوز مع فرانس برس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -
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رويترز
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء أن صبر تركيا بدأ ينفد من الولايات المتحدة في مسالة إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وحذر من أن التدخل العسكري التركي قد يكون وشيكا. وقال إردوغان في خطاب متلفز "ليس أمامنا اليوم من خيار سوى المضي في الطريق الذي اخترناه"، مضيفا "لقد حاولنا كل شيء وصبرنا كثيرا (...) لم بعد بإمكاننا تضييع أي لحظة".

وكانت تركيا توصلت مع الولايات المتحدة في آب/اغسطس الماضي الى اتفاق لاقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية السورية ومناطق انتشار قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية".

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وسبق أن وجه إردوغان تحذيرا الى واشنطن مفاده أن تركيا تعطي مهلة حتى آخر أيلول/سبتمبر لتحقيق تقدم ملموس نحو إقامة المنطقة الآمنة، وما لم يتحقق ذلك فإن تركيا ستتحرك عسكريا بمفردها.

وإضافة الى إبعاد المسلحين الاكراد عن حدود بلاده، فإن الرئيس التركي يرغب أيضا في نقل نحو مليوني لاجىء سوري في بلاده اليها. وفي حال قام الجيش التركي بالفعل بالتدخل عسكريا في شمال سوريا، فسيكون الثالث من نوعه في سوريا منذ العام 2016.