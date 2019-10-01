كشفت إثيوبيا عن ملابسات تأخر أعمال الإنشاء في سد النهضة على لسان أحد المسؤولين عن المشروع البالغة تكلفته أربعة مليارات دولار والذي تطمح البلاد من خلاله أن تصبح أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

وتأخر المشروع نحو خمس سنوات حيث اضطر المهندسون العاملون به لاستبدال أعمال إنشاء وصفها المسؤول بالرديئة نفذتها شركة المعادن والهندسة "ميتيك" قبل أن تزاح من المشروع العام الماضي.

وتم تصميم سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تم الإعلان عنه في عام 2011، بطول يبلغ 1.8 كيلومترًا وارتفاع قدره 1145 مترًا لتوليد أكثر من 6000 ميغاوات في منطقة تكافح من أجل إنتاج طاقة كافية، لكنه منذ لحظة الكشف عنه شكل مصدراً لتغذية التوتر بين كل من إثيوبيا ومصر.

ويقول المسؤولون عن المشروع إنهم قاموا بإزالة بعض هياكل الصلب في المنافذ السفلية، واستبدلوها بأخرى جديدة، وقاموا أيضًا بتعديل وإصلاح بعض أعمال هياكل الصلب.

ويقول مديرو المشروع إن منافذ التصريف السفلية تم تنفيذها في البداية بواسطة "ميتيك" في إشارة إلى المجموعة الصناعية العسكرية في إثيوبيا التي قامت بالكثير من أعمال البناء ولكن تمت إزاحتها من المشروع في آب/ أغسطس من العام الماضي بعد أن تولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه في نيسان/ أبريل.

وفي الوقت الذي يدور فيه الجدل في إثيوبيا حول مشاركة "ميتيك" في إنشاء السد، ترى مصر المشروع برمته تهديدًا وجوديًا حيث يوفر لها نهر النيل حوالي 90 بالمئة من المياه العذبة التي تحتاجها للشرب والزراعة والصناعة.

وقدمت إثيوبيا الرئيس السابق لـ"ميتيك" للمحاكمة بعد اعتقاله بتهم فساد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب عشرات الموظفين، وسلمت في وقت مبكر من هذا العام عقود تنفيذ الأعمال لمجموعة من الشركات الأجنبية.

وبحسب المسؤولين عن المشروع فإنه يتقدم بشكل جيد، حيث لم يتوقف العمل، وهناك أكثر من 5500 موظف يعملون حالياً فيه.

كان من المفترض الانتهاء من أعمال التشييد عام 2018، لكن لن تبدأ التوربينات الأولية بتوليد الكهرباء قبل 2020، حيث سيكتمل السد حينها بحسب وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي.

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