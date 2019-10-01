إيران: حكم بالسجن 5 سنوات على شقيق الرئيس حسن روحاني

أصدرت محكمة إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إدانته بقضايا تتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن محكمة أصدرت حكماً بالسجن بحق شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني

وكان حسین فریدون، شقيق الرئيس روحاني (الذي كان غيّر كنيته من فيريدون إلى روحاني)، قد حكم عليه بالسجن في أيار/مايو الفائت لفترة زمنية غير محددة، بتهم فساد، وارتكاب مخالفات مالية، زعم مؤيدو الرئيس الإيراني آنذاك أن دوافعها سياسية.

وقال المتحدث إسماعيلي إن فريدون حُكمَ بالسجن لمدّة خسمة أعوام، مضيفاً أن من المحتمل أن يواجه فريدون تهماً في قضايا أخرى تتعلق بالفساد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس عنه.

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