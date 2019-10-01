لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إيران

إيران: حكم بالسجن 5 سنوات على شقيق الرئيس حسن روحاني

 محادثة
بقلم:  Euronews 
الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أصدرت محكمة إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن بحق حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إدانته بقضايا تتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن محكمة أصدرت حكماً بالسجن بحق شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني

وكان حسین فریدون، شقيق الرئيس روحاني (الذي كان غيّر كنيته من فيريدون إلى روحاني)، قد حكم عليه بالسجن في أيار/مايو الفائت لفترة زمنية غير محددة، بتهم فساد، وارتكاب مخالفات مالية، زعم مؤيدو الرئيس الإيراني آنذاك أن دوافعها سياسية.

وقال المتحدث إسماعيلي إن فريدون حُكمَ بالسجن لمدّة خسمة أعوام، مضيفاً أن من المحتمل أن يواجه فريدون تهماً في قضايا أخرى تتعلق بالفساد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس عنه.

للمزيد في "يورونيوز":