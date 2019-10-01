السعودية: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًا

أعلن وزير النقل السعودي نبيل العامودي الثلاثاء إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًا بالرغم الأضرار التي أصابت السكة نتيجة حريق محطة السليمانية في محافظة جدة. وقال العامودي إن القطار السريع سيعود للخدمة من خلال إستخدام محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأوضح الوزير أن توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده لتوفير أجود الخِدْمات للضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع، مضيفًا أن هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية.

واندلع الأحد حريق في محطة تابعة لقطار الحرمين السريع في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح. ولم تحدد السلطات أسباب الحريق. وأغلقت قوات الأمن الطريق التي تربط بين جدة (غرب) ومكة المكرمة وكذلك الطرقات المحيطة بالمحطة.

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قطار الحرمين دشنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في العام 2018 ووصف حينها بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة، حيث يقطع مسافة 450 كلم بين مكة والمدينة المنورة عبر مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر، وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وكانت السعودية قد وقعت في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديد وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.