وسائل التواصل الاجتماعي تضج بـ"هدية الحريري" ومقارنات مع ترامب وجونسون

تتفاعل قضية الهدية التي تقول نيويوك تايمز إن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قدمها إلى عارضة جنوب أفريقية عام 2013 بعد علاقة جمعت بينهما في السيشل بشكل متصاعد، ويتصدر المبلغ المالي الكبير منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الجريدة أن رئيس الوزراء اللبناني، الزعيم السني، سعد الحريري، قد أقام علاقة مع عارضة أزياء جنوب أفريقية كلفته 16 مليون دولار وهدايا أخرى من ضمنها سيارات فاخرة، وأزمة جديدة غير متوقعة تضاف إلى تعثره المالي.

محرّر التحقيق الصحفي، الأمريكي بن هابارد، مدير مكتب نيويورك تايمز في بيروت، قال إن هذه أغرب قضية تصادفه في حياته المهنية، فهذه ليست إشاعات، إنما مئات الصفحات من وثائق محكمة تقع في قارة أخرى تماماً.

وأضاف أن علاقة الحريري بالعارضة لا تهمه بقدر ضخامة المبلغ، وعقد مقارنات مع حوادث مشابهة. ففي حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتجاوز المبلغ المدفوع لممثلة الأفلام الإباحية، دانييل ستورمي دانييلز 130 ألف دولار.

بينما قالت سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري إنها حصلت على مبلغ 14 ألف دولار من علاقتها مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عندما كان عمدة، كما تلقت آلاف الدولارات ( 120 ألف دولار ) كمنحة حكومية لمشاريع تجارية.

وتراوحت ردود الأفعال على القصة ما بين غضب وسخرية ودهشة، وتساءل البعض عن السر وراء توقيت الكشف عن هذا الملف الآن، في حين دافع البعض عن الحريري واعتبروا ما أوردته الصحيفة لا يتعدى كونه إشاعات.

وكان تلفزيون المستقبل المملوك من قبل الحريري، والذي أطلقه الحريري الأب بعد الحرب الأهلية اللبنانية، قد أغلق منذ أقل من أسبوعين بسبب مشاكل مالية يعاني منها منذ سنوات. وهذا الإغلاق زاد من حدة التعلقيات بحق الحريري.

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