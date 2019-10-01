شاهد: لحظة انهيار جسر في تايوان على قوارب صيد وناقلة نفط

انهار جسر يبلغ طوله 140 متراً في منطقة نانفانغو الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان الثلاثاء. وتسعى فرق الإنقاذ للوصول إلى ستة أشخاص يعتقد أنهم علقوا بعد انهيار الجسر وسقوطه على عدد من قوارب الصيد التي كانت راسية تحته. وأظهرت صور لكاميرات المراقبة لحظة وقوع الجسر على ثلاثة قوارب صيد على الأقل، وغرق ناقلة نفط كانت تعبر من الموقع.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق إنها أحصت حتى الآن ستة أشخاص في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة أن "عملية الإنقاذ متواصلة"، مضيفةً أن عشرين شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم 6 فليبينيين و3 إندونيسيين يعملون في الصيد، بالإضافة إلى ربان الناقلة النفطية التايواني.

وقالت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين "نأمل إنقاذ الجميع في أقصر وقت ممكن لنقلص الأضرار".

واندلعت النيران بالناقلة، ما أدى لارتفاع سحب دخان أسود كثيف في الهواء. ولم يتضح بعد سبب انهيار الجسر الذي شيد عام 1998 ويضم مرفأ صيد صغير. وأطلق المدعون تحقيقاً حول سبب انهيار الجسر، وفق ما أكد وزير النقل لين شيا-لونغ، مضيفاً أن الجسر كان لا يزال ضمن مدى العمر المتوقع له وهو 50 عاماً.

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وقال للصحافيين "الظروف الجوية الأخيرة، والزلازل، والتقييمات الأخيرة المتعلقة بالجسر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نحن متعاونون بشكل كامل مع التحقيقات". وشهدت تايوان حوادث إنهيار جسور سابقة خصوصاً أثناء الأعاصير والزلازل. ففي العام 2009، تضرر جسران بشكل كبير جراء إعصار موراكوت الذي تسبب بمقتل 400 شخص.

وعلى الرغم من تشديد معايير السلامة، إلا ان العديد من الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة قد دفعت لفتح تحقيقات في الأبنية المشيدة بشكل سيء.

وفي عام 2018، اتُهم متعهد بناء ومهندس معماري ومهندس مدني بالمسؤولية عن الانهيار الجزئي لمبنى تسبب بمقتل 14 شخصاً خلال زلزال في وقت سابق من العام. وجاء ذلك بعد حادث مماثل وقع عام 2016، حينما تسبب زلزال بمقتل 17 شخصاً، معظمهم في انهيار مبنى واحد.